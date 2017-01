El World Trade Center de Barcelona ha estat desallotjat aquest dilluns per una presumpta amenaça de bomba, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra a NacióDigital. D'acord amb la policia, a primera hora de la tarda s'ha rebut una trucada alertant que hi havia un artefacte explosiu dins l'edifici. Agents dels Mossos s'han desplaçat fins a la zona per examinar el parc empresarial.

