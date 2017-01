Un motorista de 39 anys ha mort aquest dilluns al migdia en estimbar-se contra una paret a l'Escala (l'Alt Empordà), segons han informat els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'accident s'ha produït a tres quarts i cinc minuts d'una del migdia al carrer Tarragona, número 54. Com a conseqüència de l'impacte, la víctima ha caigut a l'interior del jardí d'un habitatge. Al lloc de l'accident, hi han treballat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, la Policia Local i el Sistema d'Emergències Mèdiques, que en arribar al punt del sinistre no ha pogut fer res per reanimar la víctima.

