Després de guanyar el Premi Joventut del concurs Sona9 del 2014, el quintet vallesà Pantaleó va ser una de les grans revelacions del 2015 gràcies al seu disc de debut, Reina Victòria (Petits Miracles, 2015). Creativament incontinents, poc més d’un any després de la posada de llarg la banda guiada pel talent del cantant i guitarrista Gerard de Pablo ha sublimat la fórmula amb un segon disc format per nou cançons, L’apartament (Petits Miracles, 2017), que sortirà a la venda el 13 de gener.Tal i com explica De Pablo, la principal virtut de L'apartament és que és un disc "colorista". "Potser encara té aquest fil nostàlgic del qual, com a compositor, no em puc desprendre, però definitivament les tonalitats de les cançons són més vives", assegura. De nou, igual que el primer, també el van enregistrar a Bucbonera Studios, a Caldes de Montbui, amb Tomàs Robisco compartint les tasques de producció amb ells.La revista EDR n'estrenem dues cançons, Et segueixo i La fera i jo.

