De la mateixa manera que l'independentisme ha fixat el seu full de ruta, que passa per la convocatòria d'un referèndum vinculant abans del setembre del 2017, el PP també madura l'actualització del seu ideari polític en la qüestió territorial. En la ponència econòmica i d'administració territorial que ha confeccionat el partit -un dels cinc documents que se sotmetran a debat en el congrés del mes de febrer a Madrid - es detalla que no hi ha marge per convocar un referèndum a Catalunya. "Reafirmem que no cap al nostre país, en la nostra Constitució i en el nostre ordenament jurídic, un referèndum d'autodeterminació", expressa la ponència. El partit obre un període fins al 16 de gener per acceptar esmenes al text, que liquida la via de la consulta pactada que el sobiranisme estava decidit a explorar.Coordinada per Javier Arenas, i amb la participació d'Alberto Núñez Feijoo, Alfonso Alonso, Xavier García Albiol i José Ignacio Ceniceros, la ponència subratlla el veto rotund del PP al referèndum, que ara també queda detallat en el seu ideari polític per als pròxims anys. El mateix Mariano Rajoy ja va explicitar la seva negativa a acceptar la convocatòria vinculant sobre el futur polític de Catalunya en la compareixença a la Moncloa de divendres passat. El document subratlla la determinació del PP en la defensa de "la integritat de la sobirania nacional" i argumenta que aquesta unitat territorial no la pot "qüestionar" ningú de "forma unilateral".La ponència territorial del PP, perfila en l'acte de partit programat aquest desembre a Barcelona amb la presència de Soraya Sáenz de Santamaría, aposta per la via de la reforma del sistema de finançament, però sense permetre cap negociació bilateral entre Catalunya i Espanya. La conferència de presidents autonòmics, convocada el 17 de gener, pretén aprofundir en aquesta qüestió. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja ha avançat que no hi serà present i continua defensant la necessitat d'un diàleg bilateral.El full de ruta del PP estableix, en relació a la reforma del finançament, que el nou model "ha de ser rel resultat d'un ampli i transparent acord consensuat en el marc del consell de política fiscal i financera", on participen totes les comunitats autònomes i el govern espanyol. El document subratlla que la negociació, en qualsevol cas, "no pot ser utilitzada com a element per a la consecució d'objectius polítics diferents dels que es corresponen a l'àmbit del finançament autonòmic".

