L'exterior de la presó amotinada, situada a la ciutat de Manaus, al Brasil. Foto: Twitter

Almenys 50 persones han mort en una presó de Manaus, al Brasil, durant el transcurs d'una batussa entre bandes rivals que lluitaven per fer-se amb el control del centre penitenciari. La baralla va començar ahir a la tarda i s'ha allargat durant prop de 17 hores. Durant aquest temps, els policies encarregats de custiodar els presos han estat retinguts com a ostatges.Les autoritats encara no han estat capaces de traçar una cronologia dels fets i es desconeix com els reclusos han pogut noquejar els responsables de la seguretat de la presó. Els enfrontaments han durat tota la nit i la policia només els ha pogut aturar aquest matí després d'entrar al centre amb desenes d'efectius de les forces antiavalots.Durant la batussa, els participants van treure set cadàvers decapitats a l'exterior del recinte penitenciari. Entre els morts figura l'expolicia Moacir Jorge Pessoa da Costa, conegut per l'àlies de 'Moa' i vinculat a una xarxa criminal liderada per l'exdiputat Wallace Souza. A més, aprofitant el caos generat per la baralla, una vintena de presos han aconseguit escapar-se.

