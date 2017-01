L' Ajuntament de Barcelona incorporarà en els primers mesos d'aquest any 400 nous treballadors a la plantilla municipal. D'aquests, 260 reforçaran l'atenció als serveis socials i la resta es destinaran als serveis territorials dels districtes, concretament al servei de llicències i inspecció. Les noves contractacions s'emmarquen en el pla de recursos humans municipal per al mandat 2015-2019 que preveu la incorporació de 1.900 persones entre oferta pública i borses de treball.Les 400 noves incorporacions representen gairebé la meitat de les necessitats identificades a l'estructura del consistori tenint en compte les previsions de baixes, jubilacions i la manca de recursos o l'interinatge sostingut i generalitzat en serveis i funcions bàsiques. El procés de contractació es va iniciar al mes de setembre com a resultat de la internalització de tres escoles bressol, els Punts d'Informació i Atenció a les Dones, i del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida.En l'àrea dels Drets Socials s'incorporen 260 persones, bàsicament per reforçar l'atenció directa dels Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, dels Centres de Serveis Socials i de serveis especialitzats per a persones amb discapacitat. Concretament, pel que fa als Centres de Serveis Socials, els increments que s'han realitzat de la plantilla en aquest mandat són 30 persones l'any 2016 i 36 aquest 2017.Aquest reforç vol donar resposta a l'augment de la demanda dels serveis socials entre el 10 i el 30% els últims anys per l'augment del nombre de recursos en tots els serveis, i per la pujada del pressupost en l'atenció social.En l'àmbit dels serveis territorials dels districtes s'incorporaran prop de 150 persones que reforçaran principalment els serveis de llicències i inspecció, així com la resta de serveis territorials, tant els de gestió de recursos com els de serveis a les persones i al territori i dels equips d'obres.

