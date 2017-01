El jutjat de primera instància número 6 de Granollers ha estat un dels primers a estimar la devolució íntegra i amb caràcter retroactiu de les clàusules sòl de les hipoteques, d'acord amb la doctrina europea. En concret, el jutge estima "abusives" diverses clàusules del contracte que una veïna de Cardedeu (el Vallès Oriental), va signar amb Catalunya Caixa –avui integrada al BBVA– l'any 2010.A més de declarar nul·la la clàusula sòl, que fixava un interès mínim del 3,5% independentment de l'evolució del tipus d'interès, la sentència anul·la també la clàusula sobre les despeses notarials, de registre o pagament d'impostos, ja que la quantitat no es va pactar prèviament amb la clienta i l'entitat la va fixar "unilateralment".En total, l'actual BBVA haurà de tornar a aquesta veïna de Cardedeu més de 7.000 euros: 3.371 euros per les despeses d'escriptura i uns 4.000 euros que es calcula que l'entitat hauria cobrat de més amb la clàusula sòl, fixada en un interès mínim del 3,5%. La sentència té caràcter retroactiu i, per tant, es calcula el retorn dels diners des de la signatura del préstec, el 9 de juny de 2010.Aquesta sentència és una de les primeres d'aquestes característiques, després que el passat 21 de desembre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) obligués els bancs espanyols a retornar íntegrament tots els diners de les clàusules sòl cobrats de més des de l'inici del préstec, i no només a partir del 9 de maig del 2013, segons havia fixat el Tribunal Suprem.Pel jutge de Granollers, de fet, aquesta sentència del TJUE "corregeix" la jurisprudència fixada pel Suprem. En la seva sentència el jutge assegura que declara nul·la la clàusula sòl de la hipoteca per "dèficit de transparència" i en aplicació de les tesis de la justícia europea en considerar aquestes clàusules "abusives".Així mateix, el jutge anul·la també la clàusula del contracte d'hipoteca que fa referència a l'obligació del prestatari de fer front a les despeses notarials, de registre i impostos d'actes jurídics d'escriptura. Segons relata a la sentència "no està acreditat que la clàusula es discutís amb el consumidor i per tant es va imposar unilateralment, per la qual cosa s'ha de declarar nul·la per abusiva".Segons el jutge de Granollers, aquestes quantitats "s'haurien d'haver pactat d'una manera equitativa" i recorda que és l'entitat financera "la primera interessada en l'elevació a escriptura pública dels documents i la seva inscripció al registre de la propietat per aconseguir un títol executiu contra el préstec".En aquest sentit, l'advocat de la veïna de Cardedeu, Carles Pastor, assegura que a partir d'aquesta sentència "s'obre un nou front de demandes a la banca", ja que "la imposició al client de les despeses vinculades a la hipoteca ha estat una pràctica habitual que afecta pràcticament el 100% dels préstecs hipotecaris i que afecta tots els consumidors per igual, tinguin o no clàusula sòl".

