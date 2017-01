Vídeo d'un dels cotxes cremats a Sant Feliu de Guíxols https://t.co/MRGRcbOYYf (Vídeo de David Sepúlveda) pic.twitter.com/oacqDRLxsG — 324.cat (@324cat) 2 de gener de 2017

Un dels vehicles cremats durant l'última setmana a Sant Feliu de Guíxols. Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra investiguen la crema de nou vehicles a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, en l'última setmana. Durant tres nits pràcticament consecutives, les flames han calcinat totalment nou cotxes, però també s'han estès a habitatges propers i han afectat dos immobles, tal i com es pot veure en aquest vídeo de David Sepúlveda reproduït per TV3 . Tots els propietaris dels vehicles afectats són d'origen marroquí i els investigadors no descarten que es pugui tractar d'una venjança.L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s'ha posat en contacte amb membres de la comunitat islàmica del municipi perquè intercedeixin en el possible conflicte i evitin que es continuïn incendiant cotxes en ple carrer. Aquesta tarda, els responsables del consistori es reuniran amb representants d'entitats musulmanes i amb els cossos de seguretat que estan investigant els fets.L'alcalde del municipi, Carles Motas, explica que totes les hipòtesis estan obertes, però assenyala la possibilitat que es tracti d'una revenja entre membres de la mateixa comunitat marroquina. A més, alerta que a la població actuen "de manera reiterativa" petits delinqüents -la majoria, menors d'edat- que són membres d'aquesta comunitat. Motas lamenta les molèsties que causen i demana més mà dura a la justícia per evitar que tornin a delinquir.

