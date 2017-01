L'Ajuntament de Cerdanyola. Foto: CxC

El PSC de Cerdanyola del Vallès acusa l’actual govern municipal format per Compromís per Cerdanyola ERC de no poder gestionar la ciutat per falta de suports al ple municipal. L’executiu compta amb nou regidors (5 i 4, respectivament) dels 25, motiu pel qual els socialistes són optimistes a l’hora de conformar una proposta de canvi.La formació, que compta amb 5 regidors i va ser la més votada a les eleccions de 2015, denuncia que l’actual executiu fa una mala gestió del municipi, i que la situació en minoria que té al ple fa que sigui complicat fer avançar el municipi. “Recentment s’ha rebutjat la nova taxa de l’IBI i des de l’inici del mandat no hi ha un nou pressupost, el govern encara treballa amb el que vam aprovar l’any 2014, i està desfasat”, argumenta el portaveu municipal del PSC, Víctor Francos.Amb tot, apunta que des d’inici del mandat ja hi ha hagut tres configuracions diferents de govern. La inicial va arrencar amb Compromís per Cerdanyola en solitari, posteriorment s’hi van sumar ERC i CiU, i al setembre passat es va expulsar els convergents del govern . Tot plegat, sempre sota l’alcaldia de Carles Escolà (Compromís).“El govern de nou regidors no té perspectives de tenir els quatre vots restants per tirar endavant res a la ciutat, i ens cal un projecte de ciutat, un pla d’inversions per al 2017 i l’aprovació de l’IBI”, afegeix Francos. Per tot plegat, els socialistes han iniciat la ronda de contactes que té com objectiu buscar una alternativa de govern.“Dijous passat li vam comunicar a l’alcalde, creiem que era el més honest que sàpigues la nostra postura i la nostra intenció”, assenyala Francos. Amb tot plegat, espera que la preocupació sobre l’estat e la ciutat sigui compartida i permeti trobar una entesa de cara a una alternativa de govern en les properes setmanes.

