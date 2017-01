Anunci publicat al DOGC el passat 30 de desembre.

Antiga seu d'Ambulàncies Baix Ebre. Foto: Google Street View

El gerent i propietari d’Ambulàncies Baix Ebre, Bernardo Coslado, ha dissolt recentment l’empresa amb què va aconseguir fer-se, presumptament sense concurs previ, amb el transport sanitari a l’Hospital Comarcal del Montsià, Fussmont i Gestió Comarcal Hospitalària (Gecohsa), a través de Sagessa.Coslado és el principal investigat en la trama ebrenca del Cas Innova. Se li imputen delictes de prevaricació, malversació de fons, blanqueig de capitals, tràfic d’influències, suborn i delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic Segons consta al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del passat divendres 30 de desembre, l'Assemblea General de Socis d’Ambulàncies Baix Ebre SCCL “va decidir unànimement la dissolució i simultània liquidació de l'entitat” el passat 13 de desembre.L’esposa de Coslado, Teresa Crespo, signa la dissolució el passat 20 de desembre a Roquetes.En una altra peça separada del cas, a més, s’imputen a l’exgerent d’Ambulàncies Baix Ebre delictes de suborn, delicte societari i tràfic d'influències per haver pagat presumptament un total de 5.000 euros al mes a Josep Prat —també imputat en aquest cas— durant quasi dos anys per «treballs d'assessorament» quan Prat, alhora, era el director d'Innova i el president de l'ICS i havia adjudicat a Coslado el servei d'ambulàncies a l'Ebre.Les dos causes es troben obertes a l’espera de judici en el marc de la macroinvestigació oberta pel jutjat d’instrucció número 3 de Reus.A més de propietari d'Ambulàncies Baix Ebre, Coslado García va ser administrador del Consorci de Transport Sanitari de les Terres de l'Ebre i president de la Federació Nacional d'Empreses d'Ambulàncies estatal.

