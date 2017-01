Les obres del català Apel·les Mestres , o les de Miguel de Unamuno, Ramón del Valle-Inclán o Federico García Lorca, entre molts d'altres, han passat a estar lliures de drets d'autor a partir d'aquest diumenge, en compliment del termini de 80 anys a partir de la mort de l'autor que estipula la llei. En total, són 377 autors de nacionalitat espanyola morts el mateix any que va començar la Guerra Civil, molts d'ells assassinats per alguns dels dos bàndols de la confrontació. La llista completa, publicada per la Biblioteca Nacional d'Espanya, es pot consultar aquí Al llistat hi figuren artistes, escriptors, pintors i arquitectes, però també polítics, religiosos i militars. A l'Estat espanyol, el termini en el qual expiren els drets d'explotació de les obres és de 70 anys a partir de la mort de l'autor, tot i que en el cas dels autors morts abans del desembre del 1987, el termini de vigència d'aquests drets (que poden ser exercits pels successors o posseïdors dels drets) és de 80 anys, després dels quals, qualsevol pot utilitzar lliurement les obres també amb finalitats comercials.La BNE fa diversos anys que digitalitza l'obra dels autors que cada any entren en domini públic. Aquest any, el nombre d'autors augmenta considerablement a causa de les nombroses morts violentes que es van produir durant el primer any de la Guerra Civil. En aquest sentit, l'assessor José Carlos Mainer, catedràtic de la Universitat de Saragossa, assenyala que "al crispat clima internacional dels anys trenta, la guerra espanyola va ser, entre d'altres coses, una sagnant confrontació de simbologies culturals antagòniques que preconitzava la seva mútua destrucció".A més d'oferir l'obra d'aquests autors digitalitzada, al llarg del 2017 la BNE presentarà un portal dedicat a escriptors relacionats amb la literatura espanyola en què hi haurà un espai dedicat als autors morts al 1936 i en què s'oferirà una breu semblança de la seva vida i obra amb la finalitat de posar en relleu les singularitats de cadascun d'ells.

Llista completa d'autors (BNE)

