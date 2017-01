El govern turc ha desplegat 25.000 agents per localitzar i detenir els responsables de la massacre. Foto: Europa Press

La policia turca ha detingut aquest matí vuit persones acusades d'estar vinculades amb l' atemptat a una discoteca d'Istanbul durant la nit de Cap d'Any que va deixar 39 morts . El diari local Daily Sabah assegura en la seva edició digital que entre els arrestats no hi ha el presumpte autor de l'atac, un home vestit de negre que va perpetrar la matança amb una arma llarga. Els investigadors treballen per identificar-lo, però de moment continua desaparegut.El govern turc va anunciar ahir que posava en marxa un ampli operatiu de recerca per localitzar els responsables materials de l'atemptat, que ja ha reivindicat Estat Islàmic . Concretament, ha desplegat 25.000 agents per tot el país, malgrat que es coneixen pocs detalls de l'operació perquè l'executiu d'Ankara ha prohibit informar-ne als mitjans del país sense el permís previ de les autoritats.Turquia està en el punt de mira d'Estat Islàmic des que participa en la coalició internacional que persegueix els jihadistes. El juny del 2016, un atemptat a l'aeroport d'Istanbul perpetrat per l'organització terrorista ja va deixar 45 morts. Des de llavors, els serveis secrets turcs han incrementat la vigilància i només la setmana passada van detenir 145 persones acusades d'estar relacionades amb Estat Islàmic, segons un recompte del ministeri de l'Interior turc.

