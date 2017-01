El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant el seu primer discurs de Cap d'Any Foto: Jordi Bedmar

La versió europea del diari nord-americà Politico ha inclòs el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la llista de dotze personalitats i factors mundials que poden "arruïnar" el 2017. En aquesta relació de noms hi apareixen líders xenòfobs com l'holandès Geert Wilders, expresidents com el francès Nicolas Sarkozy o bé membres del futur gabinet que estarà a les ordres del president electe nord-americà, Donald Trump.Per què Puigdemont apareix en aquesta llista? Segons l'autor de la notícia, el president català està impulsant un referèndum que el Tribunal Constitucional troba "inadmissible", i assenyala que el xoc entre l'Estat i la Generalitat fa pensar en un Barça-Madrid. "Això força les institucions europees i altres governs europeus a prendre partit", assenyala el text."És dubtós que hi hagi estats membres [de la Unió Europea] que triïn el bàndol català", remarca el text. La relació de factors mundials que poden "arruïunar" el 2017 també inclouen els clubs de la lliga xinesa de futbol, que està contractant jugadors de primera classe a sous astronòmics, i els hackers russos.

