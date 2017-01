La gestora del PSOE vol que el partit participi en les decisions del PSC sobre els pactes electorals en les eleccions catalanes i municipals, ja que el partit català és la marca dels socialistes a Catalunya. "Aquesta és una les decisions que hem de compartir", ha declarat el portaveu d'aquest òrgan, Mario Jiménez, que ha reivindicat així "l'aportació" de les dues organitzacions polítiques.Ho ha manifestat en una entrevista a Europa Press, després de ser preguntat sobre la possibilitat que el PSC acordi una aliança electoral amb el partit d'esquerres que prepara l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per concórrer en els futurs comicis. I és que la ponència política que els socialistes catalans van debatre en el seu Congrés del novembre passat incloïa aquesta opció, però Jiménez ha explicat que el PSC és "la marca" del PSOE a Catalunya a les eleccions municipals i autonòmiques, mentre que el PSOE ho és del PSC en les espanyoles i europees. Així, ha argumentat que, en prendre una decisió en l'àmbit dels comicis autonòmics, el PSC "està decidint també pel PSOE": "I pel PSOE només pot decidir el PSOE", ha subratllat.En aquest sentit, Jiménez ha defensat que és "essencial" que el PSOE i el PSC, en el marc de la comissió negociadora creada per abordar les relacions entre els socialistes, aconsegueixin un acord en els àmbits polític i electoral. "Som dues organitzacions independents i autònomes que s'han de trobar en la part política i en l'electoral", ha reiterat.Tot i això, creu que la relació orgànica i organitzativa entre els dos és una qüestió merament "instrumental", perquè el més transcendental, segons els dos partits, és trobar els "mecanismes" que els "garanteixin un millor funcionament" en aquests dos plans: "L'organitzatiu és instrumental davant allò essencial", ha reblat.També ha afirmat que tots els socialistes tenen "clar" que el camí és aconseguir l'"equilibri" entre les dues organitzacions alhora que ha advocat per "una relació harmònica i simètrica" entre elles.Això sí, no ha volgut pronunciar-se sobre si els militants del PSC han o no de votar en les primàries per escollir el líder del PSOE, mesura que l'eurodiputada socialista Elena Valenciano -membre de la comissió bilateral PSOE-PSC- ha assegurat que està "sobre la taula". "Això és el que hem de delimitar. Quins són els procediments participatius i com s'articulen perquè hi hagi una relació equilibrada", s'ha limitat a dir sobre aquesta qüestió.El parlamentari andalús tampoc no ha volgut confirmar l'existència d'un acord entre el PSC i el PSOE al voltant del terme "nació", i ha incidit que és "tasca" de la comissió bilateral aconseguir la "cassació" entre els pronunciaments polítics del PSC i el que es va formular en la Declaració de Granada sobre el model territorial. "Jo crec que hi ha una voluntat expressada tant pel PSOE com pel PSC de tornar les coses al seu lloc, que és Granada, i allà on es va formular el nostre model", ha dit, per després subratllar el "pas important" que ja ha fet el PSC en "renunciar" al dret a decidir i a la via canadenca.Sobre el model territorial, ha afegit que el PSOE és conscient que ha d'obrir-se "un diàleg amb el conjunt de les forces polítiques" de cara a abordar una reforma de la Constitució. L'esmentada reforma, ha defensat Jiménez, "haurà d'incorporar una nova visió" i una "evolució" de l'estat de les autonomies.

