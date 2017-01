La ciutat de Barcelona ha liderat la pujada del preu de l'habitatge nou a l'Estat espanyol, amb una pujada del 3,8% en el segon semestre del 2016, fins a assolir els 3.518 euros per metre quadrat, segons un informe de ST Sociedad de Tasación. A Catalunya, l'augment ha estat del 3,5%, i el preu per metre quadrat s'ha situat en els 3.164 euros de mitjana. L'increment coincideix amb el dels lloguers, al qual hi ha dedicat un monogràfic especia l. Segons ha informat aquest dilluns ST Sociedad de Tasación , Barcelona està per davant de Sant Sebastià (3.327 euros per metre quadrat) i Madrid (2.966) pel que fa a capitals. A més, Barcelona és la capital de província on s'ha incrementat més, enfront del 2,8% de la ciutat de Madrid. Al conjunt de l'Estat, el preu de l'habitatge nou va créixer un 3,3% de mitjana el 2016 i acumula quatre semestres consecutius d'augments.Les capitals de província van tancar el segon semestre amb un augment mitjà de l'1,9%, fins a situar-se en els 2.120 euros per metre quadrat. El preu mitjà d'un habitatge tipus de 90 metres quadrats a les capitals es va situar en 190.800 euros, mentre que a la resta de ciutats estudiades que no són capitals, va arribar a 1.555 euros per metre quadrat.Per comunitats autònomes, Catalunya (3.164 euros per metre quadrat), Madrid (2.966 euros) i País Basc (2.532 euros) van presentar els nivells de preus en habitatge nou més alts. Per contra, Castella-la Manxa (1.372 euros), La Rioja (1.336 euros), Múrcia (1.196 euros) i Extremadura (1.135 euros) són les comunitats que els van registrar més baixos.Pel que fa a l'evolució semestral de preus, les comunitats autònomes en les quals més va créixer el preu de l'habitatge nou l'últim semestre van ser Catalunya, 3,5%, Madrid, 2,8%, Balears un 1,6% i Galícia, 1,3%. Per contra, l'Aragó (0,4%), Astúries (0,3%) i Cantàbria (0,2%) són les comunitats que han experimentat un menor creixement a l'últim any.

Informe de tendències del sector immobiliari de la Sociedad de Tasación by naciodigital on Scribd

