L'exalcaldessa de València, Rita Baberá, va protagonitzar un dels escàndols destapats durant el 2016. Foto: Europa Press

El País Valencià lidera el rànquing de comunitats autònomes en les quals s'han destapat nous casos de corrupció durant el 2016. A nivell estatal, el nombre d'escàndols polítics s'ha reduït respecte l'any anterior, però a València continuen descobrint-se'n de nous. Concretament, al llarg del 2016 es van donar a conèixer vuit casos de corrupció, tots relacionats -de manera directa o indirecta- amb el PP valencià.L'escàndol més destacat que es va destapar l'any passat és el cas Imelsa, que esquitxava tot el grup municipal popular de l'Ajuntament de València, inclosa l'exalcaldessa Rita Barberá . La instrucció del jutge ha situat a un pas del judici a un centenar de càrrecs vinculats al PP, entre els quals hi ha l'expresident de la Diputació Alfonso Rus, exregidors, exalts càrrecs i antics assessors del partit. Se'ls investiga per blanqueig de capitals i frau fiscal.A més, Carlos Fabra, un altre expresident de Diputació, en aquest cas la de Castelló, també protagonitza alguns dels nous escàndols descoberts al llarg del 2016. El seu nom apareix en dos casos lligats a l'adjudicació fraudulenta d'obra pública i a la requalificació irregular de terrenys per afavorir determinats constructors. Durant l'any passat també es van començar a investigar quatre casos més, tots lligats a la prevaricació, al frau i a la malversació de fons públics.Mentre al País Valencià els escàndols continuen esclatant, a la resta de l'Estat han disminuït. Alguns dels procediments oberts en els últims anys, com el cas dels ERO d'Andalusia , el de la trama Gürtel o el de les targetes Black , encaren la recta final amb l'obertura de judici contra els principals implicats. En canvi, han sortit a la llum pública escàndols relacionats amb els presumptes delictes fiscals comesos per algunes estrelles del món del futbol o la cultura.

