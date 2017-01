Estudis de TV3 a Sant Joan Despí Foto: CCMA

TV3 ha tancat el 2016 com a líder d’audiència amb un 11,4% de quota de pantalla i encadena el setè any consecutiu com a cadena més vista. Concretament, ha liderat l’audiència en 135 ocasions i en 310 el programa més vist de la jornada ha estat de la cadena catalana, de les quals 254 un telenotícies.Els informatius de TV3, de fet, han estat líders d’audiència doblant els de la competència, segons ha explicat la cadena en un comunicat, que ha afegit que ha estat l’única que ha situat els informatius entre els 40 programes amb més audiència. El TN més vist va ser el cap de setmana del 27 de febrer coincidint amb una nevada a les Terres de l’Ebre i a les comarques de Lleida. D’altra banda, el programa més seguit de l’any va ser la pròrroga de la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Sevilla.Pel que fa els programes d’entreteniment, El Foraster a Castellar de N’Hug es va situar entre els més vistos, juntament amb el Polònia del 16 de gener, coincidint amb el relleu del fins aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, per l’actual, Carles Puigdemont.Pel que fa els altres canals de Televisió de Catalunya, Esport 3 continua líder entre les cadenes temàtiques esportives amb l’1% de quota anual; el canal Super 3/33 tanca l'any amb una quota de l’1,2% i el 3/24 continua liderant els canals temàtics de notícies, amb una quota de l’1,5%, aquest 2016. A internet, els vídeos de TV3 registren prop de 80 milions de reproduccions. La Riera, Merlí i els Telenotícies, el més vist a la xarxa.Quant al desembre, TV3 ha estat líder, amb un 10,8% de quota, i ha encapçalat el rànquing dels 40 programes més vistos al desembre, amb un total de 18, dels quals els set primers són de Televisió de Catalunya. De fet, en les darreres hores de l’any, les campanades de TV3 es van convertir en les més vistes a Catalunya amb una audiència de 701.000 espectadors.

