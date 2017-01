El president del BBVA entre 1988 i 1990, José Ángel Sánchez Asiaín, va morir el passat 31 de desembre als 87 anys a Madrid, segons han informat fonts properes a l’exbanquer. Asiaín era d’honor de la Fundació BBVA, un càrrec vitalici.Sánchez Asiaín (Baracaldo, 1929) va ser directe del Servei d’Estudis del Banc de Bilbao (1954.62), així com director general i president del seu consell d’administració entre 1966 i 1988. Ha estat també conseller de l’Instituto per le Opere di Religione (IOR) del Vaticà (1989-2006), president del Centre d’Investigació per a la Inversió, Capital i Riquesa Nacional d’Espanya (1965.1969) i membre del Consell d’Economia Nacional (1975-1980).José Ángel Sánchez Asiaín era economista llicenciat per la Universitat de Deusto, doctor en Economia (Diner i Finances) per la Universitat Central de Madrid i catedràtic d’Hisenda Pública i Dret Fiscal de la Universitat de Valladolid i més tard de Bilbao. A més, era Doctor Honoris Causa per la Universitat del País Basc, per la Universitat Miguel Hernández d’Elx i per la Universitat de Valladolid.Acadèmic de la Reial Acadèmia de les Ciències Morals i Polítics, de la Reial Acadèmia de la Història, i de la Reial Acadeàmica de Ciències Econòmico-Financeres de Barcelona, acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando i president de la delegació espanyola de l’Acadèmia Europea de Ciències i Arts.

