Estat Islàmic ha augmentat la brutalitat dels seus atemptats a mesura que perd terreny al camp de batalla. Foto: Europa Press

Un atemptat amb cotxe bomba ha deixat almenys 33 morts i mig centenar de ferits en un mercat de Ciutat Sadr, un dels principals barris xiïtes de Bagdad. Un conductor suïcida ha fet esclatar el vehicle que portava en una zona molt transitada just dos dies després que un altre atac deixés una trentena de morts a la mateixa barriada de la capital iraquiana. Cap dels dos atemptats ha estat reivindicat encara per Estat Islàmic, però porten el seu segell, ja que els jihadistes tenen en el punt de mira la minoria xiïta.L'atac s'ha produït poques hores després que el president de França, Francois Hollande, arribés a Bagdad de visita oficial. El cap d'estat francès es reuneix amb el primer ministre iraquià, Haider Al badi, i té previst passar revista a les tropes que el país gal ha desplegat sobre el terreny per combatre Estat Islàmic . Hollande ha situat la "recuperació de Mossul", la capital a l'Iraq de l'autoproclamat califat islamista, com "el desafiament més gran" que afronta la coalició internacional que combat els terroristes.En els últims mesos, l'onada d'atemptats a l'Iraq s'ha disparat a mesura que Estat Islàmic anava perdent terreny. Com més poblacions sota control jihadista recuperen les forces internacionals al camp de batalla, més ferotges són els atacs contra la població civil. La guerra contra l'organització terrorista ha deixat més de 19.000 morts a l'Iraq en els últims dos anys, segons els informes de l'ONU i de l'Observatori Internacional de Drets Humans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)