Un avió aterrant a l'aeroport de Barcelona, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Centenars de passatgers de Vueling han hagut d'esperar almenys durant dues hores aquesta matinada a l'aeroport del Prat per recuperar les maletes que havien facturat. La companyia, que durant l'estiu ja va provocar escenes de caos amb la cancel·lació de desenes de vols , no ha donat cap explicació als seus clients, que han denunciat la situació a través de les xarxes socials.Segons Catalunya Informació , la majoria de passatgers afectats viatjaven en deu vols procedents de diverses capitals europees, com Praga, Milà, Roma o Munic. Eren els últims avions que arribaven a l'aeroport, ja gairebé de matinada, i, de sobte, els vols han desaparegut de les pantalles de la sala de recollida d'equipatges.Els passatgers s'han dirigit als mostradors d'atenció de la companyia, però la majoria estaven tancats perquè era molt tard. Sense informació i amb l'equipatge perdut, els usuaris han esperat durant hores fins que, finalment, les maletes han aparegut. Vueling no els ha donat cap explicació, malgrat que molts passatgers han presentat reclamacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)