La ciutat de Los Àngeles s'ha llevat de la nit de Cap d'Any amb una sorpresa: la transformació de l'emblemàtic cartell de Hollywood. Un desconegut ha modificat les dues "o" de les lletres i les ha canviat per dues "e". D'aquesta manera, ara s'hi llegeix "Hollyweed" . Tot i que ningú ha reivindicat la broma, el canvi es llegeix com una salutació amistosa a la legalització de la marihuana que ha aprovat l'estat de Califòrnia, ja que "weed" és un terme col·loquial en anglès que s'utilitza per referir-se a aquesta substància.Segons la policia de Los Àngeles, les càmeres de vigilància que controlen el cartell han captat un individu vestit de negre que penjava dues lones sobre les lletres "o". En una de les "e" col·locades s'hi pot veure un petit símbol de la pau, icona del moviment hippie, i en l'altra, un cor. El cartell no ha patit cap desperfecte i els agents només han hagut de retirar les dues lones perquè recuperés el seu aspecte habitual.La policia investiga la identitat del bromista i ja ha avisat que l'imputarà per un delicte d'entrada ilícita. Aquesta no és, però, la primera vegada que algú reconverteix el cartell en un homenatge a la marihuana. El 1973 un artista local ja va canviar les dues "o" per dues "e" durant la nit de Cap d'Any per reclamar la legalització d'aquesta substància.

