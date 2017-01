El perfil dels nous addictes al joc sol ser el de dones joves que busquen desconnectar de la feina. Foto: Europa Press

Els casos de ludopatia es tornen a disparar. Cada vegada hi ha més joves, sobretot noies, enganxats al joc. Segons l' Hospital de Bellvitge , els jocs en línia han obert les portes d'aquest món a tota una nova generació de persones que no hauria utilitzat mai una màquina escura-butxaques en un bar, però que, en canvi, se sent còmode apostant en casinos on-line.A diferència del joc tradicional, el perfil del jugador en línia continua sent el d’un home jove, amb més nivell d’estudis i més nivell adquisitiu. En els últims anys, però, les addiccions s’estenen també entre dones joves i persones grans que estan soles. Moltes utilitzen el mòbil o l'ordinador per jugar-hi i el risc augmenta quan s'hi té associat algun número de compte corrent. Segons els experts de l'Hospital de Bellvitge, la majoria dels nous addictes comencen a jugar per desconnectar de la feina o distreure's, però s'acaben enganxant al joc.Dels 300 casos que van atendre al centre barceloní per addiccions durant tot l'any passat, un 15% ja van ser per jocs on-line. A més, els experts alerten que la tendència anirà a més, perquè el procés d'addicció és molt més ràpid quan es juga a través d'internet. La majoria de casos estan vinculats, sobretot, a les apostes esportives i a les partides depòquer per internet, que socialment no estan tan malvistes com els jocs tradicionals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)