Estat Islàmic ha reivindicat l'atemptat en un discoteca d'Istanbul que va deixar fins als 39 morts i 69 ferits, segons ha explicat el primer ministre turc, Suleyman Soylu. Entre les víctimes mortals hi ha 16 estrangers i, dels ferits, quatre estan molt greus. Les autoritats del país sempre havien qualificat l'assalt com a un "atemptat terrorista", però tampoc havien estat capaços d'atribuir-ne l'autoria a algun grup armat.L'organització terrorista ha reconegut l'autoria de l'atac en un comunicat i l'ha emmarcat dins la seva lluita "contra els protectors de la creu". "Un heroic soldat del califat va atacar una de les discoteques més famoses, on els cristians celebraven la seva festa apòstata", apunta la nota.Soylu ha explicat que només hi havia un atacant –i no dos com semblava inicialment-. Abans d'entrar al local va abatre el policia que controlava l'accés a la sala de festes. Posteriorment, va disparar indiscriminadament contra el públic del club, on es calcula que hi havia unes 600 persones. Part dels assistents a la festa de Cap d'Any van saltar a les aigües del Bòsfor per salvar-se, segons l'agència AFP. La sala està situada al barri d'Ortaköy, a la part europea de la ciutat turca.L'assaltant va poder fugir i s'ha organitzat un gran operatiu per intentar neutralitzar-lo. Concretament, segons Soylu, hi treballen un total de 25.000 agents. El primer ministre turc ha negat posteriorment les informacions que apuntaven que l'individu anava disfressat de Pare Noel. Les autoritats el segueixen buscant i, segons el diari Hurriet, es tractaria d'un home de l'Àsia central.El govern nord-americà ha condemnat el "terrible" atac d'Istanbul. "Estats Units condemna en els termes més dur el terrorífic atac terrorista", ha afirmat el portaveu del Consell de Seguretat, Ned Price, en un comunicat en què reitera el "salvatgisme" de l'atemptat.Aquesta reivindicació arriba hores després que el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) es desvinculés de la matança en una festa de Cap d'Any en una selecta discoteca d'Istanbul . El líder de la formació, Murat Karayilan, ha assegurat a l'agència de notícies kurda Rudaw que "cap força ni individu kurd està implicat en l'atac" i reitera que la massacre "no ha estat dut a terme per part nostra".El PKK es considera el braç polític de les guerrilles kurdes que combaten contra el govern d'Ankara per reivindicar la independència del Kurdistan. En els últims mesos, ha perpetrat alguns atemptats que han deixat desenes de morts, com el que va matar una quarantena de policies a les rodalies de l'estadi del Besiktas d'Istanbul el desembre passat . En aquesta ocasió, però, Karayilan ha volgut deixar clar que condemnen "l'incident".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)