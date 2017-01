Foto: A.S.O

feliz año nuevo!! Happy new year from Asuncion!!🍾🍾🍾🍾 pic.twitter.com/FCAgGTvOzd — Nani Roma Dakar (@NaniRoma) 31 de desembre de 2016

Aquesta matinada s'ha donat el tret de sortida a l'edició 2017 del Dakar, el raid més dur del món. La prova ha arrencat aquesta matinada a Asunción, al Paraguai, i s'allargarà fins el proper 14 de gener. El recorregut, que té un total de 9.000 quilòmetres, està dividit en 16 etapes, algunes de les quals discorreran a 3.000 metres d'altura.El català Marc Coma és el director esportiu del Dakar 2017, que introdueix restriccions importants en l'ús del GPS "per retornar la navegació al lloc que mereix". Segons Coma, "els participants que dominin aquest aspecte ho notaran en el resultat final".Aquest any, 316 pilots han pres part en la sortida de la cursa, 82 dels quals per primera vegada. Entre els participants a la prova hi ha una vintena de catalans, la majoria a les categories de cotxes o motos, tot i que també n'hi ha al capdavant de buggies o de camions.Conduïnt una moto hi ha 9 noms catalans a repassar.El manresà és un habitual del Dakar des de la seva primera participació el 2006, en què va ser el millor rookie. Va mostrar la seva millor versió en l'edició del 2012, que va culminar a la setena posició.En el seu primer Dakar, el de l'any passat, el d'Igualada es va estrenar marcant un TopTen, un resultat a l'abast només dels pilots amb molt talent. Aquest any espera poder millorar el resultat. L'experiència adquirida l'ajudarà a gestionar millor els ritmes de cursa.Setena participació pel pilot de Castelló de la Plana amb un únic objectiu, la victòria. El de la Plana Alta ha demostrat sempre ser un pilot molt ràpid a les pistes. Aquest any la seva Honda serà més fiable que mai i el seu programa d'entrenaments s'ha dirigit a la resistència i la navegació.El de Canet afronta la seva novena participació al Dakar. Amb dos cinquens llocs aconseguits els anys 2011 i 2013, aquest any està decidit a demostrar que no només pot lluitar per les etapes, sinó també per la general.18 títols mundials, entre trial i enduro, i sis participacions al Dakar són els elements que composen l'impressionant currículum de la pilot de Corbera. Sanz ha demostrat que és no tan sols capaç de competir amb els homes, sinó que els pot guanyar gràcies a una tècnica de pilotatge de bandera. El seu objectiu per aquest any és entrar al TopTen de la classificació final.Segona participació en el raid més dur del món pel de Cambrils. L'any passat el quatre vegades campió del món d'enduro va pagar la seva fogositat cometent alguns erros de júnior. Aquest any amb la lliçó apresa i amb el seu gran talent sobre la moto, Cervantes espera poder lluitar per les etapes i estar entre els deu primers a l'arribada a Buenos Aires.El de Vic torna a les pistes del Dakar per segona vegada. Inscrit a la categoria Marató, per a motos de sèrie, l'experiència de l'any passat l'ha d'ajudar a millorar la seva 34a posició que va assolir el 2016.És el seu sisè Dakar. El primer amb una moto de primera línia, una KTM 450 Rally. Havent acabat els dos darrers i comptant amb un equip molt competent, la pilot de Vic espera poder fer un gran resultat final. Romero és, a més, coneguda per ser la dona de la llegenda del Dakar Nani Roma.Quart Dakar pel de Vilablareix. Oliveras és un pilot amb moltíssima tècnica, com tots els que vénen de Trial. Integrat en l'equip Himoinsa al costat de Gerard Farrés, Ivan Cervantes i Rosa Romero, Oliveras es posa al servei de l'equip però espera poder fer un bon resultat seguint els seus teòrics caps de files.Al volant d'algun dels cotxes, vuit noms catalans més.Lucas Cruz ja fa temps que és un dels grans noms del Dakar. Els millors pilots de l'especialitat, com Nani Roma, Nasser Al-Attiya o Carlos Sainz, es rifen poder portar al copilot barceloní al seu costat. En el seu desè Dakar tornarà a compartir cabina amb Carlos Sainz, amb qui ja va aconseguir la victòria l'any 2010.Dos catalans intentaran portar el Toyota amb el dorsal 305 al podi de Buenos Aires. Nani Roma ha estat distingit aquest any per l'organització del Dakar amb el reconeixement de "Legend" i no és per a menys. Amb vint-i-una participacions entre motos i cotxes, el de Folgueroles és un dels pocs escollits que ha guanyat en les dues especialitats. El barceloní Àlex Haro copilotarà altre cop el vehicle de Roma en la seva tercera participació.Pons és un dels millors pilots de ral·lis de Catalunya i des de fa dos anys el vigatà sent una especial prelidecció pel Dakar. De cara a aquesta edició, s'ha preparat especialment per afrontar el repte del gran raid.Un altre dels catalans distingits com a llegenda per l'organització del Dakar. El pilot de Molins de Rei havia pres la sortida del Dakar vint-i-sis vegades fins avui. Des de l'any 2011 està abonat al podi en la categoria T2 i T3, que ha guanyat tres vegades. El seu objectiu no és cap altre que aconseguir una nova victòria.Sisè Dakar pel mataroní. Aquest cop repeteix a la dreta del pilot Bolivià Gutierrez Fleig. A diferència d'altres edicions, enguany compten amb un cotxe prou competitiu per intentar fer sentir el seu nom en alguna etapa.Un dels pilots més estimats de casa torna aquest any al Dakar on també és tot un nom. Amb deu participacions en moto i una en cotxe al palmarès, Esteve torna vuit anys després. Al d'Oliana no li falta experiència i, amb l'ajuda d'un coixí intel·ligent, intentarà trobar el confort necessari per poder competir en condicions fins a Buenos Aires. Ho farà al costat de Villalobos, que fa quatre anys que comparteix cabina amb ell. Serà la setena participació al Dakar d'aquest copilot amb amplis coneixements de mecànica.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)