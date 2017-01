Agents de la policia del Regne Unit en un control anti-terrorista. Foto: Europa Press

El ministre de Seguretat del Regne Unit, Ben Wallace, creu que el nou objectiu d'Estat Islàmic és llençar un atac amb armes químiques a Europa. En una entrevista al diari britànic Sunday Times , Wallace avisa que "no podem oblidar que l'ambició màxima dels terroristes és dur a terme assalts que causin el major nombre de víctimes possible".Segons el rotatiu, els serveis d'intel·ligència britànics fa mesos que contemplen aquesta possibilitat i han reforçat la seguretat per prevenir atacs d'aquestes característiques. Wallace avisa que els morts que podria deixar un atemptat químic "serien el pitjor de tots els que hem viscut fins ara", tant pel número de víctimes com per la gravetat de les lesions.El ministre explica que el govern britànic "no té constància" de cap pla específic d'aquest tipus, però reconeix que ja estan treballant la resposta a un eventual atac químic. De fet, Wallace recorda a l'entrevista que les autoritats marroquines van desmantellar fa mesos una cèl·lula terrorista que pretenia atacar a Europa amb components químics. "S'han recuperat armes tòxiques i una gran quanitat de fertilitzant", assegura el ministre, que creu que els terroristes "ja han deixat clar que no tenen escrúpols morals".Estat Islàmic ja ha utilitzat armes químiques, però fins ara només al camp de batalla. Segons l'Organització per a la Prohibició d'Armes Químiques, els jihadistes van llençar gas mostassa a l'exèrcit de Bashar Al-Assad durant l'agost del 2015. "És evident que ningú no pot garantir que no utilitzin aquest armament per atemptar", alerta Wallace.Segons les estimacions del govern britànic, més de 800 ciutadans del Regne Unit han abandonat el país per afegir-se a les files d'Estat Islàmic. El ministre creu que "centenars dels combatents britànics ja deuen haver mort", però avisa que, quan caigui Mossul -la capital de l'autoproclamat califat dels terroristes-, "hi haurà un gran nombre de guerrillers terroristes que voldran tornar a casa". Llavors, explica Wallace, el risc d'atemptats es dispararà encara més.

