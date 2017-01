La Grossa, ara també per Sant Jordi. Foto: Josep M. Costa

El Govern ha creat ara la Grossa de Sant Jordi, que s'afegirà a la de Cap d'Any. Loteria de Catalunya es va presentar el passat mes d'octubre i se celebrarà el 27 d'abril –quatre dies després de la festivitat- i sortirà amb un tiratge de 12 milions d'euros, 10 milions en paper i dos en suport virtual. Avui dia 2 de gener ja s'han posat a la venda els números per l sorteig als punts de venda habitual.La directora general de Tributs i Joc de la Generalitat, Marta Espasa, va explicar en una roda de premsa que es posaran a la venda 80.000 números -del 00000 al 79.999- a un preu de cinc euros el bitllet. Pel que fa al sorteig serà molt similar al de la Grossa de Cap d'Any.La Grossa de Sant Jordi tindrà la mateixa dinàmica i estructura de premis que la de cap d'any, amb cinc grans premis: un primer premi de 20.000 euros per euro jugat; un segon de 6.500 euros; el tercer, de 3.000; el quart, que donarà 1.000 euros, i un cinquè premi de 500 euros per euro jugat.

