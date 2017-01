Imatges del lloc dels trets a la Meridiana de Barcelona. Hi ha un mort https://t.co/GeuAcCIpVE pic.twitter.com/gVNCOlQnRt — 324.cat (@324cat) 1 de gener de 2017

Els fets han passat davant d'aquest bar de la Meridiana de Barcelona https://t.co/GeuAcCIpVE pic.twitter.com/mmbqCSOO1n — 324.cat (@324cat) 1 de gener de 2017

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana segueixen buscant aquest dilluns l'autor dels trets d'arma de foc que van deixar una persona morta i dues ferides -una de les quals de gravetat- en un succés que va tenir lloc aquest diumenge al voltant de les nou del vespre a l'avinguda Meridiana, al districte de Nou Barris de BarcelonaUn individu es va aturar amb el seu cotxe al costat del vehicle de les víctimes i va disparat diversos trets, segons les primeres informacions. Tant els Mossos com la Guàrdia Urbana busquen l'home, que va fugir amb un cotxe que està identificat.Els fets han passat a tocar del Bar Platinium, situat al número 517 de l'avinguda Meridiana. La víctima mortal, segons la Ser, tenia 30 anys. Hi ha un home ferit crític ingressat a la Vall d'Hebron i una dona de 22 anys en estat greu a Sant Pau –en aquest cas no està clar que estigui ferida de bala-.

