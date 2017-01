“El termini per aconseguir el referèndum és 2016”. Aquesta frase de Xavier Domènech la va piular el compte oficial d'En Comú Podem un ja llunyà 10 de desembre del 2015. La frase, en plena campanya de les eleccions espanyoles del 20-D, fa dies que bull a la xarxa a mesura que s'acostava el “límit”.Amb el canvi d'any, el nombre de retuits i comentaris a la piulada –que En Comú Podem ha mantingut- no ha parat de créixer. Concretament, el tuit acumula 748 retuits, 125 respostes directes i quasi 200 “m'agrada”.En les darreres hores, tanmateix, el compte del partit ha evitat fer cap referència a aquest termini. Domènech, en una entrevista a l'ACN el passat 30 de desembre, no tancava la porta a un referèndum unilateral però recordava que la condició és que tingués "garanties"

