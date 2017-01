Ensurt dels grossos en l’última tarda de any a Amposta, quan es va declarar un incendi en el traster d’un bloc de pisos, al carrer Barcelona de la capital del Montsià. Diverses famílies van haver de ser desallotjades durant un temps mentre els Bombers actuaven per apagar les flames, degut al fum dens que es va anar escampant pels pisos.Tots els veïns afectats van poder tornar a casa seva per passar el Cap d'Any excepte una família, que va ser allotjada en un establiment hoteler del municipi per la forta olor que va despendre el foc. Bàsicament els danys es van limitar als efectes materials del traster on va començar l’incendi, segons els Bombers.Una de les veïnes afectades, però, ha explicat a les xarxes socials que per evitar danys majors va resultar providencial la intervenció d’un veí, al qual titlla “d’heroi”, i explica escenes realment heroiques: “Va salvar un avi del mig de fum a l’escala, mig ofegant-se i negre com el carbó, agafant-lo i posant-lo fora a la seva terrassa”, explica.Però segons esta testimoni, l’actuació de l’home no va acabar aquí: “A més, sense dubtar-ne ni un instant, va saltar i va escalar, arriscant la seva vida, per entrar al pis de dalt, on un nadó estava atrapat a l’habitació, traient-lo al balcó on era la seva mare aterroritzada”, exposa la dona.

