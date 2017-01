El primer nadó de l'any ha estat una nena, la Lara. Ha nascut a l'Hospital de Santa Caterina de Salt quan passava un segon de la mitjanit — Salut (@salutcat) 1 de gener de 2017

Álvaro, el primer nadó de les comarques barcelonines. Foto: ACN

La Kira, el primer nadó de les comarques lleidatanes. Foto: ACN

La Kira, primer nadó de les comarques tarragonines. Foto: ACN

El primer català del 2017 ha nascut quan només passava un segon de la mitjanit. Concretament, el primer nadó de l'any ha estat una nena, la Lara, que ha nascut a Salt (Gironès), segons ha informat el Departament de Salut a través del seu compte de Twitter.La Lara ha nascut a l'Hospital de Santa Caterina de la ciutat del Gironès quan encara sonaven les campanades. Pesa 2,520 quilos i tant ella com la seva mare es troben perfectament. Al migdia el conseller Toni Comín ha visitat la família i ha destacat que el seu pare serà un dels primers en poder gaudir de quatre setmanes de permís També ha estat molt matiner el primer nadó de les comarques barcelonines. Concretament, es tracta de l'Álvaro que ha nascut a les 00.01 a l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, segons ha informat el Departament de Salut.El nen ha pesat 3,280 quilos i tant la criatura com la seva mare es troben perfectament. L'Álvaro és el segon fill de l'Adriana Rubio i en Raul Matos, una parella de Vilassar de Mar (Maresme), que ja tenien una altra filla, l'Ivet, una nena que és a punt de fer els tres anys.A la demarcació de Lleida, el primer nadó ha estat una nena, l'Ouiam, que ha nascut a les 01.20 a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. La nena ha pesat 4,3 quilos i mesura 49 centímetres. La família de l'Ouiam, de nacionalitat marroquina, tindrà el pa gratuït durant tot el 2017 gràcies a una iniciativa del Gremi de Forners de les Terres de Lleida que ja s'ha convertit en una tradició.L'Ouiam és la segona filla d'un matrimoni de Mollerussa d'origen marroquí. Tenen un nen que el dia 8 de gener farà tres anys i que "està molt content i amb moltes ganes de veure la seva germana", segons ha explicat el pare, Taufic Ghalem.Finalment, el que ha tardat més ha estat el primer de les comarques de Tarragona. En aquest cas ha estat una nena, la Kira, que ha nascut a l'Hospital del Vendrell a les 02.16. La nena ha nascut per part natural a les 2.16 hores i pesa 3,720 kg. Tant la mare com la Kira es troben bé de salut. Els pares són de nacionalitat alemanya.Els pares de la Lara –i la resta de nadons nascuts des d'avui- ja poden gaudir de l'ampliació del permís de paternitat . Concretament, es passa de dues a quatre setmanes, com va confirmar el govern espanyol a mitjans de desembre.

