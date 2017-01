El Departament d'Interior ha fet balanç de la passada nit de Cap d'Any arreu de Catalunya. Durant el dispositiu especial d'aquesta nit, els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 55 persones. D'aquestes, 21 han estat detingudes per motius relacionats amb la revetlla.Els Mossos han realitzat 55 controls de trànsit entre les deu de lla nit d'aquest dissabte i les deu del matí d'aquest diumenge. En aquests controls, els agents han dut a terme 1.680 proves d'alcoholèmia a conductors, de les quals 88 han resultat positives. Així mateix, han fet setze proves de drogues, de les quals 12 han donat positiu.El telèfon d'emergències 112 ha rebut 3.244 trucades corresponents a 2.341 incidents la passada nit al conjunt del país. Més d'un 34% eren per casos d'assistència sanitària, un 25% per problemes d’ordre públic, un 14% per casos d'incivisme, un 7% per incendis i rescats i un altre 7% per accidents de trànsit. Els Mossos recullen en aquesta nota les principals actuacions Un dels principals incidents ha estat l'incendi a la festa de Cap d'Any de poliesportiu de les Borges Blanques on s'han desallotjat 250 persones i s'han atès dues persones per inhalació de fum. El foc s'ha declarat poc després de tres quarts de quatre de la matinada quan s'ha incendiat la cortina de l'escenari i, com a conseqüència, s'han hagut d'evacuar 250 persones de l'interior del poliesportiu. El mitjà local Somgarrigues apunta que l'origen ha estat la bengala d'un dels grups que actuaven.

