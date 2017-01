Us desitjo bon any a tothom. Agraeixo als servidors públics la feina de tot l'any, i la que faran aquesta nit tan especial vetllant per tots — Carles Puigdemont (@KRLS) 31 de desembre de 2016

Sr @KRLS lamento informarle pero este 2017 su muerte está declarada. pic.twitter.com/NGF5TV5UtI — Little MACHI (@LittleMachix) 31 de desembre de 2016

El tuit amenaçador contra Carles Puigdemont Foto: Twitter

Carles Puigdemont ha rebut una nova amenaça de mort a través de Twitter. Un usuari ha respost la felicitació de Cap d'Any del president català assegurant que "aquest 2017 la seva mort ha estat declarada". L'any passat Puigdemont va rebre, com a mínim, dues amenaces de mort a les xarxes socials i els Mossos van iniciar sengles investigacions . En el primer cas l' usuari es va disculpar públicament i, finalment, no es va presentar cap denúncia.L'usuari @littlemachix també ha amenaçat de mort un tuitaire que li havia retret les paraules contra el president assegurant que "era un covard que no donava la cara". Posteriorment, el compte ha estat suspès i els tuits han deixat de ser públics.

