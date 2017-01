El 2017 meteorològicament parlant ha començat sense canvis: glaçades notables, boires a l'interior i un migdia assolellat. Concretament, allà on no hi hagi boira –a Ponent seran persistents- les màximes seran suaus per l'època i es poden situar entre els 15 i els 17 ºC. En canvi, a les comarques del pla de Lleida i a part de les Terres de l'Ebre els termòmetres no s'enfilaran més enllà dels 2ºC en el primer dia de l'any.L'anticicló que fa dies que ens afecta provoca una marcada inversió tèrmica. N'és una bona mostra la Vall de Camprodon, al Ripollès, on entre l'alta muntanya i les valls aquest diumenge hi ha més de set graus de diferència –0,2 ºC a Ulldeter i -7,1 ºC a Camprodon-. Altres mínimes destacades, segons Meteoclimatic, són els -9,2 a Barruera (Alta Ribagorça), els -9,1 de Queixans (Cerdanya), els -6,8 a Prades (Baix Camp), els -5,2 de la Pobla de Lillet (Berguedà) i els -4,4 de Sant Vicenç de Torelló (Osona).La situació es es mantindrà els propers dies. En aquest sentit no es preveuen canvis, com a mínim, fins a Reis amb una baixada de les temperatures diürnes.

