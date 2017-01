Els pares dels primers nadons del 2017 – el primer català de l'any ha nascut a Salt quan tot just passava un segon de la mitjanit - ja poden gaudir de l'ampliació del permís de paternitat. Concretament, es passa de dues a quatre setmanes, com va confirmar el govern espanyol a mitjans de desembre.El nou permís de paternitat és optatiu. D'aquesta manera, ha de ser el treballador el que comuniqui a l'empresa el nombre de dies durant els quals no treballarà. També és intransferible, és a dir, el pare no pot "regalar" a la mare l'increment de dies de permís. Aquest fet fa témer que en molts casos no es faci efectiu aquest nou dret. L'ampliació també es fa efectiva a les parelles homosexuals.

