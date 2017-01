La festa de Cap d'Any de l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. Foto: Ajuntament de Barcelona

Barcelona ha donat la benvinguda al 2017 amb tranquil·litat amb una festa que ha aplegat 70.000 persones a l'avinguda Maria Cristina. La festa, sense actuacions en directe i força sobrietat, ha consistit en pirotècnia, aigua, foc i música. Ha estat retransmès en directe per TV3 que ha tornat a escollir aquest emplaçament –és la quarta vegada que l'Ajuntament de Barcelona ho organitza- per celebrar el Cap d'Any.L'espectacle tenia un pressupost de 400.000 euros, inferior al dels darrers anys ja que no tenia cap actuació en directe –l'anterior va tenir un cost de 517.000-. Es va culminar amb uns focs artificials que van durar uns deu minuts durant els quals es va usar gairebé una tona de pólvora, per la qual cosa la concentració serà més gran que en el piromusical de la festa major, la Mercè, en la qual s'utilitzen 1,5 tones en 30 minuts.La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, com la resta de policies d'Europa, van reforçar les mesures de seguretat instal·lant, entre altres, blocs de formigó als accessos per evitar l'accés de vehicles de gran tonatge on hi havia la multitud.

