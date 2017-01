Almenys 35 morts i 40 ferits –alguns mitjans turcs parlen de fins a 60- és el primer balanç oficial d'un tiroteig en una sala de festes d'Istanbul en plena nit de Cap d'Any. La xifra l'ha facilitada el governador de la ciutat turca que ja ha parlat d'atac terrorista. Tot apunta que aquest balanç pot créixer en les properes hores –inicialment s'ha parlat de "molts ferits" i, posteriorment, de dos morts"-.Les primeres informacions de mitjans com la CNN Türk o NTV apunten que dos homes armats disfressats de Pare Noel han disparat indiscriminadament contra el públic del club Reina on es calcula que hi havia unes 800 persones. Part dels assistents a la festa de Cap d'Any han saltat a les aigües del Bòsfor per salvar-se, segons l'agència AFP. La sala de festes està al barri d'Ortaköy, a la part europea de la ciutat turca.Un dels assaltants continua encara hores d'ara –2.00 hora catalana- a l'interior del local i les forces especials preparen un operatiu per neutralitzar-lo.El darrer atemptat a Istanbul es va produir el passat 10 de desembre. Una escissió del PKK va provocar la mort de 38 persones –la majoria policies- en un atac a l'entorn de l'estadi del Besiktas. Dies després 13 policies més van morir en un altre atemptat al centre del país

