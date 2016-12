Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat a Olivella (Garraf), dos homes de nacionalitat italiana, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública per possessió de marihuana. La policia va realitzar quatre registres a diferents domicilis del municipi i van decomissar 1.900 plantes de marihuana, 200 esqueixos, 2.000 llavors, 1kg de cabdells, 8 peces de haixix i 2 grams de cocaïna, com també aparells d’il·luminació pel cultiu de les plantes.Aquesta investigació va començar fa uns mesos, quan es va detectar una doble escomesa i una connexió directa a la xarxa elèctrica que no facturava cap consum. Segons han confirmat fonts policials a Nació Sitges, un dels investigats és un dirigent d’un club cànnabic a Sant Boi de Llobregat.En tot l’operatiu hi van participar fins a 30 efectius, entre agents dels serveis de la Unitat d’Investigació, Seguretat Ciutadana i agents no uniformats dels Mossos d’Esquadra; a més de membres de la policia local d’Olivella. Els dos detinguts van passar a disposició judicial ahir divendres i posteriorment el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

