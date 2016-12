La Policia Local de Llagostera (el Gironès) ha identificat l'home que el 19 de desembre va llançar vius nou cadells de gos a un contenidor situat davant de la zona esportiva de la urbanització La Canyera. Els agents havien demanat col·laboració ciutadana per localitzar-lo i la investigació ha donat els seus fruits perquè han pogut esbrinar qui era l'amo dels gossos.La policia ha denunciat el propietari dels animals, un veí de Llagostera, davant el Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona. A més, els agents s'han fet càrrec també de la mare i d'un desè cadell que encara tenia el propietari denunciat. Als dos animals els han traslladat a casa de la veïna que es va oferir voluntàriament a cuidar i alletar els nou cadells.La Policia Local de Llagostera recorda que el maltractament animal és un delicte tipificat al codi penal i pot comportar penes de presó. La investigació oberta per la Policia Local quan van trobar els nou cadells llançats a les escombraries ha culminat amb una denúncia contra l'amo els gossos davant el Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.Gràcies a la col·laboració ciutadana els agents han pogut identificar l'home que suposadament hauria llançat els cadells al contenidor. Es tracta d'un veí de Llagostera que encara tenia a casa la mare dels gossos i un desè cadell que es va quedar.La Policia Local també s'ha fet càrrec de la mare dels gossos i del desè cadell que el propietari denunciat encara tenia. A tots dos, els han traslladat fins a casa de la veïna de Llagostera que va oferir-se voluntària per cuidar i alletar els nou cadells.Durant les darreres dues setmanes han trobat família per a molts dels cadells. Només quedaven dos cadells dels trobats al contenidor sense família. L' Ajuntament de Llagostera fa saber que qui estigui interessat en adoptar-ne algun es pot posar en contacte amb la veïna que els cuida, Deborah Pinto, a través del seu perfil de Facebook

