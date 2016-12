Els corredors pel carrer Barcelona, situat al casc antic de Sitges Foto: A.R

Una cinquantena de corredors han desafiat la prohibició de l’Ajuntament de Sitges i han participat a la popular Sant Silvestre pirata. L’edició d’enguany seria la cinquena, sinó fos perquè el consistori sitgetà no va donar el permís pertinent als organitzadors, en part perquè aquests “han de complir amb uns mínims criteris de seguretat”, tal com va expressar el regidor d’Esports, Eduard Terrado, en unes recents declaracions a Ràdio Maricel Al punt de les cinc de la tarda, els corredors s’han agrupat a la zona del Baluard per encarar el Racó de la Calma i arribar a la platja Sant Sebastià. Un cop passada aquesta part, el grup s’ha endinsat pel sector de Balmins per després retornar cap al casc antic.La ironia i la disbauxa, pròpia d’una activitat d’aquestes característiques, no ha faltat quan els corredors han rodejat la Casa de la Vila i han realitzat un aplaudiment en senyal de protesta per la prohibició. El tram final de la cursa s’ha realitzat al passeig marítim.

