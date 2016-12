#bomberscat han treballat en el rescat d'un cavall atrapat en un pont de fusta, a la sortida de Bescanó, en trencar-se'n la base pic.twitter.com/V6k66t15I0 — Bombers (@bomberscat) 31 de desembre de 2016

L'han elevat amb una grua per treure'l, sa i estalvi. Ha estat al camí forestal entre Bescanó i Anglès. El genet, il·lès #bomberscat pic.twitter.com/SWU9XB4oXb — Bombers (@bomberscat) 31 de desembre de 2016

Els Bombers de la Generalitat han salvat un cavall que havia quedat atrapat en un pont de fusta entre Bescanó (el Gironès) i de Bescanó (la Selva) quan se n'ha trencat la base. Tal com han informat els mateixos agents a través de Twitter, per treure'l sa i estalvi, han hagut d'utilitzar una grua. El genet ha resultat il·lès.Els fets han tingut al voltant de quarts d'una del migdia i al voltant de les tres de la tarda l'han aconseguit treure. En les tasques de rescat hi han participat quatre vehicles i un helicòpter del GRAE dels Bombers de la Generalitat.

