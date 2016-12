Els valents que s'han remullat feien per poder recollir el seu caldo ben calent Foto: Jonathan Oca

Un dels pocs participants que s'ha disfressat per remullar-se Foto: Jonathan Oca

​Més de 800 persones participen en el popular Bany de Sant Silvestre 2016. L'Associació de Veïns del Port, organitzadora de l'esdeveniment, està satisfeta per la gran quantitat de gent que s'ha apropat a la platja de la Comandància de Tarragona formar part d'aquesta 32a edició. L'any passat van ser prop de 700 els valents i valentes que es van atrevir a banyar-se l'últim dia de l'any.Com no podia ser d'una altra manera, el caldo, el cava i les neules no hi han faltat.Durant tot el matí, per escalfar motors pel bany, s'havien organitzat diferents activitats, com Masterclass de Zumba i jocs a la sorra.Abans de la remullada, l'Home dels Nassos ha fet el tradicional recorregut pels carrers de Tarragona, davant l'expectació dels més petits, fent la seva sortida estel·lar de la casa Balsells. Enguany, com a novetat, estrenava una cançó pròpia que l'ha acompanyat en la seva salutació des del balcó de l'Ajuntament.Des del consistori s'han repartit diferents fulls amb la cançó perquè la gent la cantés però no ha tingut gaire èxit.Aquesta tarda, cap a les 17.15 h, es donarà el tret de sortida a la tradicional Cursa de Sant Silvestre. Almenys 2.000 corredors correran per una bona causa, ja que la prova és solidària amb la Fundació Bonanit. El recorregut és de 6,5 km.

