Poc que s’ho hagués pensat fa tres anys que avui seria el protagonista del dia i que a més, l’enganxaria de viatge a París. Parlem d’en Marc Serrat, un jove de 28 anys que al 2014 va obrir la pàgina de venda de loteria lagrossacatalana.com perquè no tenia feina. Avui ha repartit més de dos milions i mig gràcies al segon premi de la grossa que se l’ha endut el número 34983.Fa prop de 100 anys que la família Barceló regenta el bar restaurant que porta el seu nom: Can Barceló, situat a Campdorà, a la carretera de Palamós. El van aixecar els pares i fa onze anys van agafar el timó les germanes Marta i Nuri Barceló; amb l’ajuda de tota la família, que sempre donen un cop de mà.Com passa a molts joves del país, al 2014 el fill de la Nuri, en Marc Serrat es va quedar sense feina. I lluny de romandre amb els braços plegats, va tenir la idea d’obrir una pàgina web de venda de loteria per internet: la grossacatalana.com.“Tothom li deia que era una bogeria, que no vendria res, que perdia el temps i els diners” explica el seu germà gran, en Carles, quan recorda els inicis de la seva aventura. Però les prediccions no podien ser més equivocades: van començar facturant 200.000€ i enguany tancaran l’exercici amb més de mig milió. I per si fos poc, sempre han repartit algun premi: al 2014 van ser uns 130.000€, el 2015 uns 50.000 i enguany en són més de 2.600.000€ gràcies al número 34983, que ha rebut el segon premi.“El 95% de les vendes són per internet, aquí al bar en venem molt pocs” detalla en Carles que afegeix que el número premiat el va comprar íntegre la penya blaugrana Creu de Sant Jordi de Barcelona. “Van repartir el número en 500 participacions que costaven 5 euros cadascuna i avui en valen més de 5.000!” explica eufòric el germà gran, que avui no dóna a l’abast atenent mitjans, veïns i trucades de felicitacions. Una d’elles la de la penya guanyadora “moltes gràcies pel tracte!” li han dit per telèfon, enmig de crits i ampolles de cava.La bogeria que es viu al bar li arriba per telèfon al protagonista i propietari de la pàgina de loteria, en Marc Serrat, que està a París passant el cap d’any. “No sabia si tornar avui mateix per celebrar-ho” bromeja la seva mare, la Nuri, que no para de repartir cava a tothom que s’acosta a la barra.“Feu dinars avui?” pregunta mentre entra la Manu, una veïna despistada que no recorda que els dissabtes només obren als matins. “Avui no, tancarem quan puguem, que ens ha tocat la loteria!” li diuen les germanes Barceló eufòriques, “Què dius ara? De veritat?”, la Manu no se’n fa creus! Ni ella ni cap dels veïns que passen pel bar a felicitar a la família, que malgrat no va comprar ni un dècim del número guanyador, senten que també els ha tocat la grossa.“És que no ens ho esperàvem, som una família senzilla i treballadora, i gràcies al premi ara tothom coneixerà Campdorà” comenta la Marta Barceló, qui de fet, no s’equivoca gens. Fins i tot hi ha gironins que no coneixen aquest petit nucli urbà de la ciutat, on viuen uns 200 habitants, a tocar de la carretera que connecta amb Palamós. Però avui són uns dels protagonistes del dia i ja per sempre més formaran part de la història de la Grossa. I per la família Barceló el 2016 no es podria acomiadar d’una millor manera.

