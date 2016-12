Ya es 2017 en Australia. Nosotros siempre a la cola en todo...

pic.twitter.com/N1VE2XFMbu — Lawyer (@DoctorCBustos) 31 de diciembre de 2016

El 2017 ja ha arribat a Austràlia. Com ja és tradició, el nou any ha estat rebut en diverses ciutats del país, com Sydney i Melbourne, amb impressionants castells de focs. Aquestes imatges es repeteixen cada any atès que Austràlia és el primer lloc del planeta en acomiadar l'any. Ho ha fet concretament quan a Catalunya eren les dues de la tarda.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)