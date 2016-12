Pep Martí

L’Audiència Nacional es va crear fa quaranta anys, el gener de 1977, com a successora del Tribunal d'Ordre Públic | La transició no va fer cap depuració entre jutges i magistrats | Molts noms d'aquella època, com Mariscal de Gante o Torres-Dulce, perduren en tribunals i fiscalies