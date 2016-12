#News

5 people injured, 3 of them severely, in car ramming incident in #Helsinki.

Police: So far,nothing suggests that this was intentional. pic.twitter.com/Fx3qvZ5yC0 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 31 de desembre de 2016

Quatre vianants han resultat ferits aquest dissabte després de ser envestits per un cotxe a prop de l’estació de metro de Siilitien, a Hèlsinki. La policia ha informat que no hi ha proves que apuntin a un fet intencionat, segons informa la premsa finesa.El conductor del vehicle es troba sota custòdia policial i fins al moment es desconeixen les causes concretes del que ha passat, segons informa el diari local Helsingin Sanomat, que cita fonts policials.Tres de les víctimes es troben ferides de gravetat i la quarta es troba ferida de caràcter lleu, segons els serveis de rescat. “Fins al moment res no apunta que es tracti d’un acte intencionat”, ha apuntat l’inspector del Departament de Policia de Hèlsinki, Henri Helminen.

