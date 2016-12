El diputat de Catalunya Sí que es Pot (CSQEP) al Parlament, Joan Giner, ha reclamat aquest divendres al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, treballar aquest 2017 per un referèndum amb reconeixement internacional, validesa jurídica i que interpel·li a la majoria de catalans."Si el Govern vol avançar en aquesta línia ens tindrà a la taula treballant al seu costat", ha recalcat en declaracions als mitjans, després del discurs de Cap d'Any , en el qual Carles Puigdemont ha assegurat que convocarà un referèndum en 2017 i que aplicarà el resultat sense dilacions ni excuses. Giner ha considerat que el missatge de Puigdemont està "més centrat en els equilibris interns del Govern i els seus socis que a reforçar els acords de la cimera" del referèndum.També ha criticat que els pressupostos de 2017 no prevegin, segons la seva opinió, una reforma fiscal progressiva ni la renda garantida de ciutadania. "Són uns pressupostos molt semblants als antics de Convergència, que no responen a les necessitats de la gent i que hauran de canviar molt durant el tràmit parlamentari per fer realitat les paraules del president durant el seu discurs", ha sostingut.

