Xavier Garcia Albiol, aquest matí a Barcelona Foto: Europa Press

El coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha rebutjat que existeixi una possibilitat de suspendre l'autonomia si el procés sobiranista segueix endavant però sí que considera que els polítics independentistes "tenen tots els números" per ser inhabilitats per exercir la funció pública, en concret exconsellers i expresidents de la Generalitat.En declaracions als periodistes aquest dissabte a Barcelona, ha manifestat que "sense respecte a la llei i a l'Estat de Dret no hi ha ni democràcia ni llibertat" i ha titllat la situació a Catalunya d'anòmala a causa del que ha definit com el menyspreu i la provocació per part del Govern.Sobre una hipotètica convocatòria de referèndum d'independència a Catalunya, ha sostingut que no es realitzarà i que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "és presoner dels radicals de la CUP" i que actua, segons la seva opinió, amb poca visió d'estat per satisfer les exigències de la formació anticapitalista."Facin el que facin, ni en 2017 ni en 2018 hi haurà cap referèndum per separar Catalunya d'Espanya. Espero que en 2017 Puigdemont reflexioni perquè anem camí d'un conflicte institucional i polític", ha vaticinat, i ha reiterat que la posició de la Generalitat només porta, segons la seva opinió, a dividir i fracturar la societat catalana.Sobre una possible declaració unilateral d'independència per part del Govern, Albiol s'ha mostrat escèptic ja que considera que el procés independentista és un modus vivendi per als partits independentistes: "Sense la provocació del conflicte no tindrien relat polític".Més enllà, ha criticat l'actitud del Govern respecte al diàleg amb l'Estat perquè, segons ell, "no es pot dialogar sobre el que és impossible i metafísicament irrealitzable", en relació amb una hipotètica separació de Catalunya de la resta d'Espanya, i ha definit la posició dels polítics catalans d'irresponsable."Puigdemont està en un procés de desconnexió de la vida i dels problemes dels catalans", ha destacat i ha lamentat que en el seu discurs de Cap d'Any no hagi fet cap referència als autònoms, els aturats i els emprenedors, que són, segons ell, els que possibiliten el dinamisme econòmic de Catalunya.

