L'aeroport de Lleida-Alguaire ja acumula aquest hivern tres dies sense vols per culpa de la boira. Aquest divendres a la tarda l'avió d'Air Nostrum que havia d'aterrar a l'aeroport lleidatà es va desviar al Prat per maca de visibilitat. Aquest canvi també va obligar a traslladar fins a l'aeroport barceloní una setantena de passatgers que esperaven a Alguaire per embarcar cap a Mallorca, segons ha confirmat el director de l'aeroport de Lleida-Alguaire, Antoni Serra. La d'aquest divendres és la tercera jornada sense operacions en deu dies , ja que el 21 i el 28 de desembre també es van desviar a Reus els vols de l'operador britànic Neilson procedents de Londres i Manchester. En total en els últims dies s'han desviat set dels vuit vols previstos. Només es va mantenir el que procedia de Palma diumenge passat. Serra ha recordat que cada companyia té els seus criteris per decidir si mantenen o desvien els avions en funció de les condicions de visibilitat.