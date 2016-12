Ja ha sortit el primer premi del sorteig de la Grossa de Cap d'Any 2016. El número 09260 ha estat el guanyador del primer premi, valorat en 20.000 euros per euro jugat (100.000 per bitllet). S'ha venut a Blanes i també per internet.El segon premi se l'ha endut el 34983, número que reporta 6.500 euros per euro jugat (32.500 euros per cada bitllet de cinc euros). Aquest ha estat apadrinat per Bruno Bergonzini i ha viatjat fins a Campdorà, un petit poble de 200 habitants del Gironès.El tercer premi, dotat amb 3.000 euros per euro apostat (15.000 per butlleta), ha correspost al 20483, que ha estat apadrinat pel cantant Joan Dausà i ha tocat a les ciutats de Barcelona i Reus.Pel que fa al quart premi, apadrinat per l'actriu Mercè Comes, ha recaigut en el número 27470. Per últim, El 27719 ha estat el cinquè premi, que ha estat apadrinat per Gemma Mengual.Enguany el sorteig ha distribuït 34 milions d'euros, un 10 per cent de bitllets més que l'any passat. Aquestes xifres mostren una remuntada i imprimeixen optimisme en els organitzadors quan queden pocs dies per a la seva celebració. En total, han posat a la venda 34 milions d'euros (el 2013, van ser 30; i el 2014, 50; i el 2015, 40), dels quals 32 milions d'euros en bitllets en paper i 2 a través dels terminals dels punts de venda habitual i internet. A banda, el nombre de números que s'han posat a la venda són 80.000, enlloc dels 100.000.

