A Bot la llum va tornar a la una de la matinada, després de més de set hores sense servei. Foto: Sílvia Berbís

Una avaria al servei elèctric va deixar aquest dissabte sense subministrament elèctric al migdia i també durant sis hores a la tarda-nit més de 700 cases als municipis d'Horta de Sant Joan, Bot i Prat de Comte, a la Terra Alta. Segons fonts de la companyia elèctrica Endesa, el problema el va provocar un aïllador que es va trencar. Aquest divendres a la nit, però, seguien sense llum a Bot i també en alguns establiments turístics d'Horta de Sant Joan i el parc de Bombers Voluntaris del municipi, per exemple.“Vam estar a migdia una hora sense electricitat i també des de les 19.30 h. fins la 1 de la matinada amb tot el que això implica, a més a més, no ens han informat sobre el cas i no és la primera vegada que passa, ni la segona ni la tercera”, ha explicat auna veïna de Bot. Els clients d'alguns allotjaments, segons ACN, van decidir marxar i desistir de celebrar el Cap d'Any, tenint en compte que s'estan registrant a la zona temperatures de gairebé tres graus sota zero.

